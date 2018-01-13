أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي، اليوم السبت، أن إدارة المركز قد قامت بفصل 30 ممرضة ليبية عن العمل وإيقاف مرتباتهن عن طريق الإدارة القانونية بالمركز بسبب الغياب المتكرر لأكثر من 15 يوم والذي يطلق عليه في القانون إستقالة إعتبارية .

وأوضح الجالي في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن الإنذارات والتنبيهات أصبحت لاتفيد وخاصة في التمريض الخاص بأقسام النساء لإمتناع العديد من الممرضات عن العمل في الفترات الليلية وهذه الأعمال لايستطيع أن يعمل بها الممرض الرجل لأنها أقسام نساء والطبيبات المشرفات على هذه الأقسام تعمل بحالة إنفرادية في الليل دون وجود الممرضات في أعمالهن.

وقال – “خاطبنا جهاز الرقابة الإدارية للتدخل في حالات الغياب من عدد من الموظفين الذين يبلغ عددهم 3000 موظف داخل المركز الطبي وهو عدد كبير وعدم الإلتزام بالعمل أصبح من أكبر العوائق التي تواجهنا في العمل اليومي” .

وأضاف مدير مركز طبرق الطبي – أن تدخل الحكماء والمشائخ في أعمالنا يزعجنا لأن عمل التمريض عمل إنساني بحت والممرض أو الممرضة المفصولة يحاول العودة إلى العمل عن طريق الإتجاه الإجتماعي عن طريق المشائخ وكبار السن وهذا مرفوض لدينا.