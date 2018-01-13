أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عميد بلدية براك الشاطئ إبراهيم زمي، اليوم السبت، تواصل احتجاز موظفة المنظمة الدولية للهجرة وأطلاق سراح من معها جنوب غرب ليبيا.

وبين عميد البلدية – أن الأجهزة الأمنية أكدت اطلاق سراح السائق وموظف ليبي، فيما لا تزال موظفة أسبانية من أصل فلسطيني في قبضة المسلحين الذين نقلوها إلى مكان غير معروف.

وأوضح زمي أن المسلحين احتجزوا الموظفين في حاجز أقاموه في الطريق الواصل بين براك الشاطئ ومدينة سبها جنوب غرب ليبيا قبل أن يقوموا بإلقاء السائق والموظف الليبي في منطقة زراعية، مشيرا إلى أن المسؤولين لم يعرفوا دوافع عملية الاختطاف حتى الآن.

وبحسب المصادر المحلية تنشط عصابات تمتهن السطو المسلح والخطف للمطالبة بالفدية في المنطقة ما بين مدينتي براك الشاطئ وسبها في جنوب غرب ليبيا.