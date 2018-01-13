أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا نشرت لوكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة سالم الحاسية ،اثناء الزيارة التي قام بها إلى مدارس مدينة بنغازي الاربعاء الماضي.

وأظهرت الصور وكيل وزارة التعليم وهو محاط بمسلحين مدججين بالسلاح أثناء جولة قام بها داخل عدد من المدارس ببلدية بنغازي.

وزار وكيل عام لوزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة سالم بو الحاسية مدارس مدينة بنغازي لأول مرة للإطلاع على سير العملية التعليمية برفقة مسؤول قطاع التربية والتعليم بنغازي محمد الدرسي .

وقام سالم الحاسية بزيارة بعض المدارس الواقعة في نطاق مدينة بنغازي وهي: مدرسة شهداء بوعطني ومدرسة طيبة المنورة ومدرسة السد العالي ومدرسة قاريونس ومدرسة الأمل المشرق ومدرسة الأقصى )،

وبعد جولته اجتمع بوالحاسية في قاعة الاجتماعات بديوان التعليم مع رؤساء الأقسام ومدراء المكاتب ومدير مكتب المشروعات ومدير مكتب اللجنة الاستشارية ، ووعدهم أنه عند توفر الميزانية لوزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة سيكون لمدينة بنغازي النصيب الأكبر منها.