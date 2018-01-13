أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم وفد من المسؤولين بديوان وزارة الصحة بنغازي الكبرى زيارة ميدانية إلى مقر جهاز الإمداد الطبي بنغازي بمنطقة بوعطني جنوب شرق بنغازي .

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي – إن الوفد الذي قام بالزيارة أمس الجمعة يتضمن كلاً من مدير إدارة المشروعات بديوان وزارة الصحة نوري الورفلي برفقته مدير إدارة الموارد البشرية عبد الوهاب بوشوق، ومدير مكتب العلاقات العامة عبدالله البراني .

وأوضح العريبي أن الوفد اطلع على الأضرار التي لحقت بالمقر جراء الاشتباكات التي دارت بالمنطقة خلال عملية تحرير المدينة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية ضد تنظيم الدولة الإرهابي داعش، مؤكدا أن ديوان وزارة الصحة بنغازي الكبرى يسعى قريباً لصيانة المقر بالكامل .