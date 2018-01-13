أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، اطلاق الحملة الثالثة والأخيرة لإعادة رعاياها العالقين في ليبيا والتي تشمل 338 شخصا.

وأفادت الوكالة المنتدبة المكلفة شؤون المغاربة المقيمين في الخارج في بيان انه سيتم نقل الرعايا “بواسطة طائرين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي +الافريقية+” إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، مشيرة إلى أن العملية بدأت الجمعة لكن دون أن يحدد متى سيصل المغاربة ال338 إلى البلاد.

وأضافت الوكالة أن الرعايا وفور عودتهم سينقلون عبر حافلات خاصة الى مدن اقامتهم مع توفير شروطجيدة للاستقبال من تغذية وطاقم طبي متعدد الاختصاصات.

وكان هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين يريدون التوجه إلى اوروبا عبر ليبيا لكنهم علقوا في أيدي شبكات اتجار بالبشر أو علقوا في مراكز لاحتجاز المهاجرين.

واتاحت عمليتان سابقتان في أغسطس وديسمبر اعادة 435 مغربيا كانوا محتجزين في الزوراء بشمال غرب ليبيا.

وقررت الرباط تسريع عملية اجلاء رعاياها بعد الفضيحة التي اثارها بث صور بيع مهاجرين في ليبيا ما أدى إلى اتفاق في أواخر نوفمبر بين تسع دول أوروبية وافريقية للقيام ب”عمليات اجلاء طارئة” للمهاجرين من ليبيا.