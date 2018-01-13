أخبار ليبيا 24 – خاص

إذا كنت أحد أبنائها وتجولت في شوارعها القديمة المحررة حديثة ستلاحظ ما حل بها من دمار، وكأن مبانيها تبكي ما شهدته خلال الثلاث سنوات الماضية ما لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.

جميعها مدمرة ومهدمة ومن سلم منها السقوط لم يسلم من الأضرار الجسيمة التي قد تجعله ضمن المباني الآيلة للسقوط.

أبنيه مهدمة وركام على أرصفة الشوارع وحطام في منتصف الطرقات تاريخ بنغازي القديمة مهدد ما لم يتم تداركه من قبل الحكومة التي قد تكون آخر أولوياتها تاريخ مدينة ناضلت على البقاء، تحاول اللحاق بركب الحضارة كما تحاول ألا يطمس تاريخ عاشته وناضلت خلاله رغم أنف الجميع .

رصدت “وكالة أخبار ليبيا 24” آراء بعض أبناء مدينة بنغازي بين مؤيدين لاستمرار وجود المباني القديمة في بنغازي وآخرين يؤيدون إزالتها لبناء مباني حديثة ومناسبة لموقعها وسط المدينة.

وفي هذا الشأن التقت الوكالة أصحاب الاختصاص، مدير مراقبة آثار بنغازي فتحي الساحلي الذي أكد لـ “أخبار ليبيا 24” أن مراقبة آثار بنغازي شكلت فريق أثري من مهندسين وباحثين لزيارة وتفقد المباني التاريخية المسجلة وتم حصرها وحصر الأضرار التي لحقت بها جراء الانتهاكات خلال الثلاث سنوات الماضية ووقوعها وسط اشتباكات مسلحة.

وأضاف الساحلي – “الفريق الأثري زار جميع الأماكن والمواقع الموجودة لدينا والمقسمة حسب العصور التي بنيت بها مثل عصر أغريقي وروماني وبيزنطي وإسلامي وإيطالي” والأخيرة التي بنيت في عشرينات القرن الماضي حتى عام 1932 ومنها “ميدان البلدية، ميدان الخالصة، الفندق البلدي، قصر المنار والأعمدة وغيرها من مباني تحمل الطابع التاريخي وشاهدة على حقبة زمنية مرت بها بنغازي.

وأوضح مدير مراقبة آثار بنغازي ان أن بعض المباني تعود للعصر العثماني مثل المسجد العتيق الذي أسس في العام 1859 ومسجد عصمان وبعض المنازل ذات الطابع الإسلامي والمتواجدة في منطقة خريبيش، وغيرها تزين المدينة بطابع تاريخي خاص يميزها.

وقال الساحلي “بصفتي عضو لجنة إعادة إعمار بنغازي مشارك في المخططات الترميمية للمباني القديمة، ويجب أن تعود كما كان تصميمها السابق، منوها إلى أن الترميم لن يغير واجهات المباني وشكلها الخارجي لأن الانتهاكات التي أصابت تلك المباني تتراوح بين 50% إلى 70% ويمكن ترميمهن ولكن نحتاج إلى شركات متخصصة وفريق أثري يشارك معها لأننا لا نثق في معماري لا تهمه المباني الأثرية والتاريخية”.

ولفت مدير المراقبة إلى أنه تلقى بعض الاتصالات من مؤسسات وشركات إيطالية أبدت استعدادها لإقامة صيانة لبعض المباني ذات الطابع الإيطالي، قائلا “نحن يهمنا الحفاظ على طابع المدينة بكافة العصور التي مرت بها ولكن نحتاج إلى دعم”.

وأشار إلى أن تلك المباني تعتبر موروث حضاري وإنساني للأجيال القادمة، لافتا أن تلك المباني لم تتضرر في الحرب العالمية الثانية وتضرر بعضها بشكل بسيط لأنها لم تكن مستهدفة في الحرب وتم ترميم ما تضرر منها مثل الفندق البلدي والجامع العتيق الموجود في منطقة وسط البلاد.

وأضاف أن مراقبة الآثار تمكنت من إخراج جميع ما يتعلق بها من كتب ومخطوطات كانت موجودة في مقرها السابق وسط البلاد وهي موجودة في مقرها الجديد في ما يعرف بالقشلة التركية في حي الكيش.

بعد إعلان تحريرها الكامل من الإرهاب وبداية دخولها عصر جديد من الإعمار تستعد بنغازي خلال شهر مارس المقبل لاحتضان المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمارها الذي يترقبه جميع سكانها وينتظر ماذا سيخرج من نتائج تتعلق بإعمار المدينة من جديد وما هي توصياته التي قُدمت على هيئة بحوث وورقات عمل وما يمكن تنفيذه منها.