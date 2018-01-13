أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني بمدينة سبها، اليوم السبت، اختطاف موظفين وسائقا من المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة زلاف بين سبها والشاطئ.

وقال المصدر ، إن موظفي المنظمة اختطفهم مسلحون مجهولون أثناء توجههم من منطقة الشاطئ إلى سبها، مبينا أن آخر اتصال بهم كان قرب بوابة قويرة المال بالشاطئ.

وأوضح أن المختطفين هم الإدارية بالمنظمة رانيا خرما وهي إسبانية الجنسية من أصل فلسطيني، وموظف ليبي الجنسية يدعى فايز خير الله، إضافة إلى سائق من مدينة سبها.

هذا وتتكرر حوادث الاختطاف وطلب الفدية في منطقة زلاف الواقعة بين سبها والشاطئ.