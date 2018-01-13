أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد آمر المنطقة العسكرية بالمنطقة الغربية، اليوم السبت، مع وكيل وزارة الداخلية ورئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة لتسويق النفط ومدراء مديريات امن مناطق الجبل .

واستعرض رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز أهم المشاكل الفنية والأمنية التي تعيق إمدادات الوقود في المنطقة الغربية ومناطق الجبل وإيجاد آلية مناسبة تضمن وصول الوقود للمحطات تزامنا مع تفعيل الحدود التشغيلية لكل مستودع بعد العجز الحاصل في الطاقة التخزينية بمستودع طرابلس النفطي الأمر الذي يتطلب تزويد مناطق الجبل عبر مستودع الزاوية النفطي بدلاً من مستودع طرابلس والذي يتم من خلاله تزويد مناطق الجبل بشكل إستثنائي خلال المدة الماضية.

وبحث الاجتماع، وضع كافة الإجراءات لضمان وصول الوقود للمحطات ومنع ظاهرة الأتاوة المالية المفروضة على سائقي شاحنات الوقود من قبل بعض الجهات المسلحة على الطروقات العامة .

وأكد آمر المنطقة العسكرية بالمنطقة الغربية الجاهزية الكاملة بمباشرة حماية وتأمين شاحنات الوقود والغاز عبر الطرقات العامة وإتخاد كافة مايلزم لضمان وصول المحروقات للمواطنين .

من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية إعطاء التعليمات لكافة مدراء مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بمتابعة محطات الوقود وتوفير الحماية اللازمة لضمان سير عمل المحطات .

فيما أشار رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز إلى أن الترتيبات إنتهت بالتنسيق مع شركات التوزيع بشأن إفتتاح عدد 6 محطات وقود تعمل على مدار الساعة خلال 48 ساعة القادمة إبتداء من منطقة المطرد حتى زوارة تحت حماية الأجهزة الأمنية.