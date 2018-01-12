أخبار ليبيا24

أدانت منظمة “نساء ليبيات صانعات السلام” الاعتداء بالضرب وحجز للناشطة المدنية مريم الطيب في منطقة العزيزية بالقرب من جزيرة جامع القدس بطرابلس.

ورفضت المنظمة في بيان لها ماتعرضت له الطيب من المعاملة اللا إنسانية والقاسية من قبل جماعة مسلحة المسماه “بسرية باب تاجوراء” ، وذلك بالإعتداء عليها بالضرب ، وانتهاك حرمة جسدها ، وانتهاك الشرائع والقوانين بإستيقافها دون وجه حق وتقييد حريتها.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم إتلاف مفتاح مركبتها الآلية وأخذ هاتفها، ناهيك عن الإصابات التى تعرضت لها والألفاظ التى وجهت لها في ظل دولة ترفع شعار الحرية والديمقراطية ومبدأ الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع.

وطالبت منظمة “نساء ليبيات صانعات السلام” الجهات الحقوقية والقانونية ، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق في الحادثة، معتبرة أن هذا الاعتداء اعتداء على كل الليبيات.

ودعت المنظمة حكومة الوفاق ، ووزارة الداخلية ، ومديرية الأمن ، التدخل باعتبار هذه المليشيات، مشددة على النائب العام فتح تحقيق في الواقعه وتقديم الجناة للعدالة.

يشار إلى أن الناشطة المدنية مريم الطيب تعرضت للاعتداء والاعتقال القسري ومصادرة هاتفها الخاص من قبل جماعة مسلحة تسمى باب تاجوراء في طرابلس ليلة الخميس .