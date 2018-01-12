وكالة أخبار ليبيا24-

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن مؤشر التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين حققت رقما قياسياً مميزاً بارتفاع عدد المسجلين إلى (2,005,814) ناخباً، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

وأشارت المفوضية إلى أن معدل تسجيل النساء مازال يتحرك بنفس وتيرته في الأسبوع الماضي، حيث وصلت نسبة مشاركتهن إلى (41) % من العدد الكلي للمسجلين.

وتقدمت المفوضية خلال موقعها الرسمي بالتهنئة إلى جميع الليبيين بهذه النتيجة والتي تحققت من خلال الجهود المبذولة من موظفي المفوضية وتعاونهم وتفانيهم في العمل طيلة الفترة الماضية، ومن خلال الروح الوطنية الذي تحلى به المواطنون وإصرارهم على التسجيل للمشاركة في ممارسة حقوقهم السياسية.

كما أكدت المفوضية أن عملية التسجيل سوف تتواصل حتى يوم 6 فبراير المقبل، فيما ستدشن منظومة التسجيل بالخارج في الأول من فبراير، وفق آلية تسجيل عبر الإيميل من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض.