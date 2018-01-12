أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر رئيس المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني محمد الترجمان، سكان وأهالي مدينة تاورغاء من دخول المدينة قبل تنظيفها وإزالة مخلفات الحرب منها بالكامل.

وجاء تحذير الترجمان خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء المكلفة من قبل المجلس الرئاسي للوقوف على طبيعة مخلفات الحرب في المدينة قبل بدء عودة الأهالي إليها المقررة مطلع فبراير المقبل.



من جهته نوه رئيس لجنة المصالحة يوسف الزرزاح، إلى أن “خالد الترجمان أكد خلال الاجتماع أن مدينة تاورغاء غير مهيأة للسكن وذلك لكثرة التلوث بها، وطالب اللجنة بضرورة إزالة مخلفات الحرب من المدينة قبل البدء في تجهيزها لعودة الأهالي حرصًا على سلامة المكلفين بذلك والأهالي”.



وأضاف أن رئيس المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام طالب أيضًا بضرورة توفير الدعم من المنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة للبدء في تطهير المدينة، محذرًا الأهالي من العودة قبل البدء في عملية التطهير.

وأكد رئيس لجنة المصالحة، أنَّ “حديث الترجمان لا يعني أنَّ منطقة تاورغاء ليست مفتوحة للعودة، بل حرصًا منا على أرواح العائلات نود منهم الالتزام بتحذير الترجمان”.



وكان عدد من الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق الوطني، قد زاروا يوم الأحد الماضي مدينة تاورغاء بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، للوقوف على احتياجات المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعودة أهاليها المقررة في الأول من فبراير القادم، وفقا للاتفاق المبرم بين مصراتة تاورغاء.