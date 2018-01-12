وكالة أخبار ليبيا24-

أدان مجلس النواب بأشد العبارات، محاولـة تزويــد الجماعات الإرهابية المتطرفة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة كفيلة بتدمـير وإبـادة مدينة بأكملها عبر السفينـة (اندروميــدا) التي اعترضـتها السلطات اليونانية قادمة من الموانئ التركية ومتجهة إلى ليبيا موضحاً أن ذلك انتهـاك صارخ للمواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ودعمـاً للجماعـات الإرهابيــة التي تحارب الشعـب الليـبى، مما يتضـح من طبيـعـة استخداماتها المتمثلة في صنع المتفجرات والمفخخات التي تستخدمها هذه الجماعات فى قتل الليبيين ودمار ليبيا

وعبر مجلس النواب في بيان له، الجمعة، عن استنكاره لهـذه الواقعــة، مطالبا بعثـة الأمـم المُتحـدة للدعـم فى ليبيا ومجلـس الأمــن الدولــي والاتحــاد الأوربـي والاتحــاد الأفريقـي وجامعة الـدول العربيــة وكافـة المؤسسات الحقوقية بتحقيق دولي عاجل في هذه الحادثة الخطيرة، والكشف عن من يقف وراءها ممن وصفهم البيان بداعمي الجماعات المتطرفة وأعداء الشعب الليبي والإنسانية، مشيراً أن الإرهاب يطال الجميع دون استثناء عبر مثل هذه الأعمال وغيرها من الدول الداعمة للإرهاب بالمنطقة، لذا يجب اتخاذ اجراءات دولية اتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.

وتقدم مجلس النواب بخالـص الشكـر باسم الشعب الليبي للسلطات اليونانية لحرصها على محاربة الإرهاب وإفشالها لوصول شحنة الموت هذه إلى الأراضي الليبية.