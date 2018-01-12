أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان على الدور الأساسي لمجلس النواب الليبي في التشريعات الانتخابية، وفق ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وقال فيلتمان – عقب لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لوسائل الإعلام اليوم الخميس في مدينة القبة – : “اتفقنا مع فخامة رئيس مجلس النواب على أهمية إجراء انتخابات تعبر عن إرادة المواطنين”، مقدرا التعاون بين مجلس النواب والأمم المتحدة.

وشدد فيلتمان، على الإجماع الدولي حول الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية في ليبيا، وحث الليبيين على وضع المصلحة الوطنية قبل كل شيء، بحيث يكون 2018 عام التغيير في ليبيا.

يشار إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رفقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وصل إلى البيضاء صباح اليوم للقاء رئيس مجلس النواب والنائب الثاني للرئيس احميد حومه بمدينة القبة للحديث حول العملية السياسية وخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا.

وكان فيلتمان قد زار طرابلس أمس الأول الأربعاء، والتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى عبدالرحمن السويحلي، وأجرى مؤتمرا صحفيا، أكد فيه أن الأمم المتحدة تؤيد عملية إقرار الدستور وإجراء الانتخابات وإنجاز ملف المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.