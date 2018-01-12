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أفاد المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» اليوم الجمعة أن شاب هارب من تنظيم داعش الإرهابي سلم نفسه لقوات الجيش الليبي المتمركزة في بلدة أبوقرين 60 كلم جنوب غرب سرت، حيث كان على متن سيارة مفخخة مليئة بالمتفجرات لحظة تسليمه لنفسه، كاشفًا عن أنه كان مختطفًا من قبل تنظيم داعش الإجرامي.

وقال المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» إن عناصر الأمن في بوابة أبوقرين فوجئت بشخص ليبي يركن سيارته غير بعيد منهم، ويسلم نفسه معترفا بأنه كلف بالقيام بعملية انتحارية في موقع ما في مصراتة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عناصر الأمن لدى تفتيشهم السيارة وجدو بها كمية من القذائف مربوطة ببعضها ومجهزة للتفجير، قامت القوة بالتعامل معها ونقل السيارة إلى مقر قوة مكافحة الجريمة.

وأشار المركز إلى أن الشاب كان مختطف من قبل تنظيم داعش، وحدد له هذا اليوم لتفجير نفسه في بوابة أبوقرين، حيث زود بهاتف محمول للتفجير عن بعد، وانطلق في سيارته من منطقة القداحية تتبعه سيارة صحراوية للدواعش.

وكشف المركز الإعلامي أن عناصر من تنظيم داعش أعطوه التعليمات بأن يصل إلى الجامع في منطقة أبوقرين ثم ينعطف يسارا ليجد نفسه في البوابة المراد تفجيرها، وسيقومون هم بإتمام العملية الإرهابية عبر الاتصال بالهاتف المصاحب له، لكن الشاب ذي السبعة عشر عاما، عندما وصل إلى الجامع نزع الشفرة من الهاتف، ثم سلم نفسه في البوابة للقوة المرابطة هناك.