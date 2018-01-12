أخبار ليبيا 24

عزا مؤسس سوق الأوراق المالية الليبية سليمان الشحومي في تصريح لأخبار ليبيا 24 انخفاض سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء أمام الدينار إلى كمية الموافقات علي فتح الاعتمادات المستندية الممنوحة بالدولار قبل نهاية العام.

وأوضح الشحومي أن هذه الاعتمادات التي سيشرع المصرف المركزي بتغطيتها ستقلص الحاجة لشراء الدولار الأمريكي من السوق الموازي للدولار نتيجة لارتفاع المعروض منه من المصرف المركزي بشكل مؤقت .

وتابع ” استمرار الانخفاض مرهون بالمباشرة في فتح الاعتمادات وإصدار أذونات جديدة للفترة القادمة والذي قد لا يكون بشكل منتظم ودوري كما هو الحال في العام الماضي” .

وشدد الشحومي على أن الأسعار لن تشهد انخفاضا كبيرا ما لم يغير المصرف المركزي من سياسته تجاه عرض الدولار أو سياسته تجاه سعر الصرف بشكل أكثر تحديداً”.

وكان سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي قد سجل اليوم الجمعة تراجع مع ختام التعاملات الأسبوعية في سوق أسعار العملات في ليبيا ، كما شهدت أسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي خلال الاسبوع الحالي انخفاضا وبلغ سعر الدولار عند الاغلاق 8.44 دينار ليبي, وكان الدولار قد انخفض إلى 8.27 دينار خلال فترات ماضية من الأسبوع.

وحول تحديد السعر الرسمي للدينار الليبي رأى أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عطية الفيتوري في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن الدينار مثبت بوحدة حقوق السحب الخاصة عند سعر دينار = 0.5175 وحدة (ح س خ) وذلك منذ العام 2003 .

وشرح الفيتوري قائلاً ” وحدة (ح س خ) هي سلة تتكون من 5 عملات وتضم : الدولار . اليورو . الين . الجنيه الإسترليني . الإيوان وهذه عملات أكبر دول لديها صادرات في العالم” .

وتابع أستاذ كلية الاقتصاد ” قيمة الدولار تتغير من يوم ليوم مقابل العملات الأربع الأخرى وهذا يؤثر في قيمة الدولار مقابل وحدة ح س خ ، وبما أن الدينار ثابت القيمة بالنسبة لوحدة (ح س خ) فإن انخفاض الدولار في السلة يؤدى إلى ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار” .

وفيما يخص العلاقة بين الدينار والدولار أوضح الفيتوري أنها ليست علاقة مباشرة وإنما هي من خلال العملة الوسيطة وهى حقوق السحب الخاصة “.

وعزا هبوط قيمة الدولار أمام للدينار إلى هبوط الدولار بالنسبة للعملات الأربع الأخرى ما يؤدي إلى هبوط قيمة الدولار في وحدة (ح س خ) ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار .

وختم بالقول ” الدينار لا يستطيع التأثير في قيمة الدولار ولكن العملات الاخرى الأربع هي التي تستطيع التأثير في أسواق الصرف العالمية”.