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ذكر المركز الإعلامي في المؤسسة الوطنية للنفط أنه أجري في مدينة أوباري الخميس امتحان القبول للمتقدمين للانخراط في دورة صيانة مضخات المياه ودورة صيانة وبرمجة الهاتف النقال.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذا الامتحان يأتي ضمن برنامج الدورات التدريبية الذي أطلقته المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة وتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل والمجالس البلدية في منطقة أوباري.

وأشار المركز إلى أن الإقبال كان فوق المتوقع وشهد اهتمامًا كبيرًا في المشاركة من الجنسين و شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفاق عدد المتقدمين الاعداد المستهدفة بكثير.

وأفاد المركز الإعلامي إلى أن المؤسسة ستسعى للاستمرار في هذا البرنامج وستطلق خلال عام 2018 دورات أخرى وفي مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل.