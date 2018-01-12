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بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري الفريق عبدالرازق الناظوري إعادة تفعيل عمل الشرطة الزراعية و كيفية دعمها.

واستعرض الناظوري خلال الاجتماع مع مدراء فروع الشرطة الزراعية في المنطقة الشرقية اللواء سالم العبدلي و وآمر الشرطة العسكرية المرج العقيد فرج الزبو حماية الثروات الطبيعة الليبية التي تتعرض للتخريب من قِبل العابثين.

وأثنى مدراء فروع الشرطة الزراعية على الدعم المستمر من رئيس الأركان الحاكم العسكري وآمر الشرطة العسكرية لجهاز الشرطة الزراعية.

يشار إلى غابات الجبل الأخضر تشهد اعتداءات متمثلة في قطع الأشجار ومسح الغابات لغرض إقامة مخططات سكنية ومحال تجارية فضلا عن استغلال الأشجار في عمليات صناعة الفحم.