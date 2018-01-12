وكالة أخبار ليبيا24-

طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة، البعثة الأممية إلى ليبيا ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات والهيئات، اعتبار حادثة ضبط السلطات اليونانية لسفينة محمّلة بمواد متفجرة كانت في طريقها من تركيا إلى ليبيا، جريمة حرب تقوم عليها وتدعمها تركيا وكل من له علاقة بالسفينة.

كما طالبت القيادة في بيان لها ، السلطات اليونانية بإطلاعها على التحقيقات وكافة التفاصيل الأخرى، مضيفة أن هذه الحادثة تؤكد على التصريحات والبيانات السابقة للقيادة بشأن الدور التركي المشبوه في دعم الإرهاب ليس في ليبيا فقط، بل في كل دول المنطقة.

يشار إلى أن السفينة «أندروميدا» المحملة بشحنة من المواد المتفجرة، التي جرى ضبطها من قبل خفر السواحل اليونانية وهي في طريقها إلى ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة بعد متابعتها من قبلهم يوم السبت الماضي.