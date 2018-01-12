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قال المحترف الليبي الدوكالي الصيد لاعب نادي الريان القطري إن مواجهة فريقه أمام الخور، غدًا السبت في بداية القسم الثاني لدوري النجوم القطري لا تقبل القسم على اثنين.

وأشار الصيد في تصريحات صحفية إلى أن الريان يحتاج لتحقيق الانتصار للبقاء في صراع المنافسة على لقب دوري النجوم القطري.

وتابع المحترف الليبي “الريان جهز نفسه بصورة جيدة للقسم الثاني من بطولة الدوري ونحن نثق في أنفسنا وهدفنا الفوز في كل المباريات وليس الخور فقط من أجل البقاء بدائرة المنافسة على لقب البطولة”.

وعن رأيه في فريق الخور قال الصيد: “الخور فريق جيد ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ونعرف أن المواجهة ستكون صعبة جدا، وعلينا الحذر من المنافس وفي نفس الوقت اللعب بكل قوة، من أجل تحقيق الفوز”.

ولفت إلى أنه سعيد باللعب في فريق كبير مثل الريان مؤكدًا أنه يسعى في كل الأوقات لأن يكون جاهزا وتحت أمر الجهاز الفني بقيادة لودروب من أجل الحصول على الفرصة.