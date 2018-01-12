وكالة أخبار ليبيا24-

استلمت غرفة عمليات الحرس البلدي غرب بنغازي ، مخزن سكر تابع لإحدى الشركات التي تحصلت على اعتماد لاستيراد سلعة السكر بسعر صرف الدولار وفق مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح آمر الدوريات بالغرفة الرائد خالد الورفلي، أن الحرس البلدي استلم المخزن بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية من إفراج جمركي والرقابة على الأغذية .

وأضاف الورفلي، أن هذا يأتي في إطار تعاون الأجهزة الأمنية لضمان وصول السلعة للمواطن , وأن سعر كيس السكر الذي يزن 50 كجم تم تحديده من قبل مراقب اقتصاد بنغازي بـ81 دينار.

مشيراً، إلى أنه سيتم الاتفاق مع الشركة المستوردة على آلية البيع ومراكز التوزيع وسيتم الإشراف على بيع ومراقبة نقاط البيع من قبل رجال الحرس البلدي بنغازي ,كما سيتم الإعلان على نقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة عبر الصفحة الرسمية .