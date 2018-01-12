أخبار ليبيا24

سلسلة الاعتقالت تلاحق بقايا داعش الهاربة في عدة بلدان أوقفت السلطات الأمنية التركية اليوم الجمعة 10 أشخاص يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى، بينهم شخص شغل منصب “وزير الزراعة” لدى التنظيم.

وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الدرك التركية، شنت عمليات أمنية فى قضاء (دافالى) بولاية قيصرى، وولاية غازى عنتاب، فى إطار التحقيقات الخاصة بالمنتمين إلى تنظيم داعش.

وأوضحت المصادر أنه تم اعتقال 9 أشخاص بينهم “وزير زراعة” التنظيم “طارق أ” فى قيصري، ومشتبه آخر فى غازى عنتاب.

وفي العراق, أعلنت القوات العراقية مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش وتدمير 28 مخبأ ونفقاً للتنظيم الإرهابي خلال عمليات تمشيط شمالي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن وحدة من اللواء 51 قامت بعملية تمشيط لجبال مكحول، شمالي العراق، وتمكنت من قتل أربعة من عناصر داعش وتدمير 8 أنفاق و 20 مخبأ للتنظيم الإرهابي تحتوي على أسلحة متنوعة.

يذكر أن القوات العراقية أعلنت مؤخراً إطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار، غربي البلاد، من بقايا عناصر تنظيم داعش الإجرامي.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في ديسمبر الماضي أن الأراضي العراقية تحررت بالكامل من سيطرة تنظيم داعش.

وفي لبنان أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، بناء لمعلومات وردت إلى المديرية، السوري أحمد ع.أ في منطقة الحوش في صور، بجرم الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وفي التحقيق اعترف بإنه كان منتسبا الى تنظيم داعش منذ العام 2012، ودخل خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وتم توقيف السوري المذكور لصالح النيابة العامة العسكرية.