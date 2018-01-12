أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد آمر فرع العمليات بالغرفة الأمنية من القوات الخاصة بنغازي عميد عيد عمران، أن عمل الغرفة التي يرأسها يكمن في تنسيق عمل أفراد القوات الخاصة والمساندة معها مع باقي الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المنسق العام للغرفة.

وذكر العميد عيد في تصريح خاص – أن عمليات القبض والمداهمات واجراءات الإخلاء ليست عشوائية تتم وفق تعليمات وتكليفات قانونية صادرة من مكتب النيابة العسكرية والقضائية بالغرفة.

وقال إن تكليفات فرع العمليات بالغرفة أغلبها مرتكز علي قضايا السكن في الممتلكات العامة والخاصة والاعتداءات علي الأراضي خاصة التي صادر فيها آمر قضائي ولم تنفذ وكذلك المشاجرات التي يدخل فيها السلاح بين الأفراد والجماعات.

وأضاف العميد آن الغرفة الأمنية بنغازي تحوي مكتب للمجلس الاجتماعي ينظر في النزاعات الاجتماعية ومحاولة حلها وديا، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الغرفة هو لصالح المواطن والمجتمع ولبسط الأمن والأمان واحترام الجميع للقانون والعرف بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشرطية والقضائية بالمدينة.