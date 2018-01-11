أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير مكتب شؤون المخازن والتجهيزات التعليمية بني وليد سالم البرغوثي، بوصول الدفعة “السادسة ” من عناوين الكتاب المدرسي قادمة من مخازن مصلحة المرافق والوسائل التعليمية بالمنطقة الغربية .

وقال البرغوثي، إن الدفعة التي تتمثل في عدد ( 1 ) شاحنة تحمل على متنها عدد من عناوين الكتاب المدرسي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأكد مدير مكتب شؤون المخازن والتجهيزات التعليمية بني وليد، أن هذه الدفعة من عناوين الكتاب المدرسي تعتبر الدفعة الأخيرة من مخصصات مكتب شؤون المخازن والتجهيزات التعليمية بني وليد، مشيرا إلى أنه تم البدء في توزيع عناوين الكتاب المدرسي من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.