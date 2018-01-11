أخبار ليبيا 24

يتابع التونسيون بإهتمام هذه الأيام تفاصيل التحقيق مع الإرهابي “برهان البولعابي” والذي ألقت القبض عليه الوحدات العسكرية التونسية يوم السبت الماضي بعد إصابته بطلق ناري برجله في كمين لإحدى التشكيلات العسكرية بجبل السلوم التابع لولاية القصرين وفق ما أفاده بلاغ لوزارة الدفاع الوطني في تونس.

وأضافت وزارة الدفاع أن إحدى التشكيلات العسكرية قامت بالرمي على مجموعة مسلحة، وألقت القبض على الإرهابي المذكور بعد أن تخلى عنه مرافقوه.

وجاء في تفاصيل القبض عليه أنه تسلّل في الأيام القليلة الماضية من جبال القصرين نحو منزل عائلته بحي الزهور حيث مكث لبعض من الوقت مع والده الذي هدّده بتبليغ الأمن فمنعه الإرهابي عن ذلك قبل أن يغادر المنزل.

وقد وصفت وسائل الإعلام التونسية “البولعابي” بالإرهابي الخطير وأفردت مساحة من تغطيتها للبحث في سيرته الإجرامية قائلة أنه ولد في 24 مايو 1991 بالقصرين، وأنه يعتبر أحد أخطر العناصر الإرهابية التابعة لجند الخلافة وهو أمير سرية المغيلة.

وبحسب مصادر عديدة فإن الإرهابي “برهان البولعابي” الذي ّ يكنى بـ”أبو ياسين”، تم تعيينه بعد مقتل الإرهابي سيف الدين الجمالي على يد الوحدات العسكرية أميرا على رأس المجموعة الإرهابية المتمركزة بجبل المغيلة، وهو من العناصر الإرهابية الخط҄رة و المفتش عنها من طرف الوحدات الأمنية، وصادر في شأنه 10 مناش҄ير تفتيش.

وقد جذبت اعترافات الإرهابي “برهان البولعابي” خلال التحقيق يوم الإثنين الإنتباه إذ اعترف بأنّه هوّ الذي قام بذبح الراعي مبروك سلطاني وهو طفل يبلغ من العمر 16 عاما كان يعمل راعيا قبل أن يقوم أفراد داعش بذبحه في نوفمبر 2015.

كما اعترف الإرهابي “البولعابي” أنّ مجموعة من الارهابيين التابعين لما يسمى ”بأجناد الخلافة” خطّطوا لاغتيال ثلاثة ضباط يعملون بالقصرين.

وقال انّ المستهدفين هم رئيس فرقة احدى مصالح الاستعلامات وضابط بنفس الفرقة ورئيس منطقة سابق مباشر بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين.