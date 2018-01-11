أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلعت لجنة تابعة لوزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، على سير العمل ببعض المرافق الصحية في مدينة بنغازي.

وكشف مدير مكتب الإعلام في وزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي، عن أن هذه اللجنة مشكلة من بعض مدراء الإدارات، والمكاتب في الوزارة، نفذت جولتها الميدانية بناء على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة، الدكتور سعد عقوب.

وأطلعت اللجنة على المرافق الصحية برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بنغازي الكبرى، ناصر الكاديكي، ووقفت اللجنة على الإشكاليات التي تعيق سير العمل في مركز بنغازي للأشعة التشخيصية، ومستشفى الهواري العام، وعاينت على أرض الواقع حالة المبنى، وأعمال الصيانة الجزئية، والعيادات التخصصية.

وشملت الزيارة الميدانية مركز تشخيص وعلاج السكري، والإدارة العامة لجهاز الإسعاف.



وجاءت هذه الجولة للوقوف على الاحتياجات الطارئة، واستيضاح المشاكل ميدانيا ولبحث إمكانية معالجتها، وتذليل الصعاب حسب الإمكانيات المتاحة للمساهمة في تسهيل وصول الخدمات الطبية للمريض، ومحتاجي الخدمات الصحية بالشكل المطلوب.



وفي ختام الجولة طالبت اللجنة السادة مدراء المرافق الصحية التي تمت زيارتها بضرورة الإسراع في إحالة مذكرة تفصيلية عن المشاكل والاحتياجات الضرورية لوزارة الصحة ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.