أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن أحمد ابريدان، اليوم الخميس، مع إدارة الإعلام والنشاط العام بالهيئة والفروع التابعة لها، عدة قضايا تخص مشاركة الإعلام في طرحها وإظهار الحقيقة للمواطن من خلالها.

وأستعرض الاجتماع أهم المواضيع التي تخص مشاركة الإعلام في طرحها وهي المعاش الاساسي و ما يعانيه من مشاكل كانت سببا في تضخمها و المعاناة في صرفها، الخدمة المنزلية المعانة وإعادة تنظيم صرفها والقوانين والتشريعات التي تعمل من خلالها الهيئة مالها و ما عليها.

وأكد المجتمعون على ضرورة التركيز على إعداد برامج توعوية للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية.