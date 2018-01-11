أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر، اليوم الخميس، الادعاءات حول تصريحاته بخصوص سيف الإسلام القذافي .

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية عميد أحمد المسماري، إن المشير أكد أنه لم يتعرض لـ “سيف الإسلام” بالإساءة لا من قريب ولا من بعيد ويعتبره مواطنا ليبياً له ما لليبيين وعليه ما عليهم.

وأشار إلى أن ما نشر هو فبركة لتحقيق أهداف شيطانية وقد نقاضي الصحفي حول الاكاذيب التي نشرها وألصقها بالقائد العام الذي أاصر على قانون العفو العام والغاء قانون العزل السياسي إلا من عليه قضايا جنائية.

يشار إلى أن مجلة “جون أفريك” الفرنسية، نشرت خبر مفاده أن القائد العام للجيش قلل من سعي أوساط ليبية إلى ترشيح سيف الإسلام القذافي، في الانتخابات الرئاسية المقررة، ووصفه بـ “الرجل المسكين”.