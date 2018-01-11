وكالة أخبار ليبيا24-

دشنت جامعة بنغازي اليوم الخميس ،الموقع الإلكتروني لمشروع المستودع الرقمي Bspace متضمناً انتاجها العلمي من البحوث والأوراق العلمية ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه والتي تمثل ثروة معرفية قيِّمة ستساهم في مد جسور المعرفة والتعليم.

وأفادت مصادر مطلعة أن مستودع جامعة بنغازي Bspace، يدعم إمكانية تصفح البحوث العلمية بحسب الكليات واقسامها أو التخصص، كما يدعم التصفح والبحث باسم المؤلف او العناوين أو بحسب تاريخ النشر.

كما يوفر مستودع جامعة بنغازي البحوث والأوراق العلمية ومشاريع التخرج باللغتين العربية والإنجليزية في كافة المجالات العلمية والأدبية.