أخبار ليبيا 24

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، الإثنين، القبض على قيادي عراقي في تنظيم داعش الإرهابي بولاية قيصري (وسط تركيا) يوصف بأنه “أمير” أو “مفتي” في التنظيم.

وقالت مصادر أمنية إن السلطات التركية أصدرت في وقت سابق أمرا بتوقيف الشخص الذي يحمل الجنسية العراقية، وتم القبض عليه أمس وأحيل إلى المحكمة التي أمرت بتوقيفه.

ونفذت قوات الأمن التركية الأسبوع الماضي مداهمات متزامنة في 14 ولاية تم خلالها القبض على أكثر من 300 شخص يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، وغالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، وتم ضبط وثائق ومواد رقمية كشفت عن خطط لتنفيذ هجمات منفصلة عشية احتفالات رأس السنة، وكشفت مصادر أمنية عن أن السلطات التركية اعتقلت 1447 شخصاً معظمهم أجانب يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي بإسطنبول وحدها، خلال العام الماضي.

وقالت المصادر إن فرق مكافحة الإرهاب في إدارة شرطة إسطنبول نفذت 58 عملية ضد تنظيم داعش في عام 2017، وإن فرَق الاستخبارات التركية أحبطت كثيراً من الهجمات المسلحة والانتحارية في العام الماضي، من بينها هجمات كانت تستهدف مطاعم ومواقف سيارات ومراكز تسوُّق واحتفالات في إسطنبول.