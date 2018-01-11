وكالة أخبار ليبيا24-

انتُخب جمال الزروق رئيسا للجنة الأولمبية الليبية اليوم الخميس بعد حصوله على ثمانية وخمسين بالمائة من أصوات الناخبين، في الانتخابات التي أقيمت صباح الخميس بمقر اللجنة الأولمبية.

كما انتخبت اللجنة الأولمبية محسن السباعي كنائب اول وعلي صابر نائب ثانياً واختير خالد الزنكولي امين عام والصديق الفوناس أمين للصندوق.

وتحصل الزروق على مقعد الرئيس بنسبة 58 % من أصوات الناخبين، فيما تحصل منافسه محمد الزروق على 39 % من الأصوات.

وسيشمل مجلس إدارة اللجنة الاولمبية من الإتحادات الأولمبية كل من سالم موسى ،صلاح مهنى ،احمد حسنين ، عزالدين القاضي ، محمد ابوسيف ، عدنان البكباك ، عبدالكريم وليد إمبارك ,ومن الإتحادات غير أولمبية عواطف ابوشويشة ومن فئة الخبراء فـــوزي البركــي ,ومن الخبيرات سوسن احنيش و الرياضي الأولمبي علي زايد .