أخبار ليبيا24

أعلن قائد عمليات الأنبار في الجيش العراقي، الأربعاء انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار غربي العراق مع السعودية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وقال اللواء الركن محمود الفلاحي، في تصريح صحفي، إن عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم، لتطهير صحراء جلابات ومنطقة صفاويات وسد الأبيض وصحراء معيله جنوب مدينة الرطبة في الأنبار الممتدة إلى الحدود العراقية السعودية.

وأضاف الفلاحي أن العملية تنفذها قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات العشائر، بمساندة جوية من طيران التحالف الدولي ومروحيات الجيش العراقي.

وأشار قائد عمليات الأنبار إلى أن “العملية ستتواصل إلى حين تطهير صحراء الأنبار جنوب الرطبة من تنظيم داعش الإرهابي وصولا إلى الحدود السعودية”، لافتا إلى أنه تم تدمير أربع عجلات ومخيمات لتنظيم داعش الإرهابى فى المحافظة.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية والعشائر تسيطر على المناطق المحررة فى الأنبار، فيما تواصل تلك القوات تطهير صحراء المحافظة من جيوب وخلايا تابعة لداعش كانت قد هربت إليها بعد تحرير تلك المدن.

يشار إلى أن القوات العراقية أعلنت تحرير جميع مناطق البلاد من تنظيم داعش، في 9 ديسمبر الماضي، لكن لا تزال هناك فلول من التنظيم الإجرامي تسعى بغداد للقضاء عليها، وبعضها يتواجد في صحراء الأنبار.