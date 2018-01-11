أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة العراقية أنها فتحت تحقيقاً بشأن قيام بعض الأطراف ببيع أطفال لتنظيم “داعش” في محافظة نينوى.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، في بيان اليوم، إنها تحقق مع مدير إحدى الدوائر التابعة لها في محافظة نينوى بتهمة بيع أطفال إلى تنظيم داعش إبان سيطرته على المحافظة.

وأفاد عمار منعم المتحدث باسم الوزارة، بأن مكتب المفتش العام في الوزارة يجري تحقيقا حول قيام مدير دائرة الاحتياجات الخاصة في نينوى ببيع أطفال كانوا مودعين في دور الإيواء التابعة لدائرته إلى تنظيم داعش، مشدداً على أنه “لا تهاون في هذا الملف وأن المتهم سيحال إلى الجهات المختصة حال ثبوت التهم المنسوبة إليه لينال القصاص العادل”.

ولم يكشف البيان عن هوية الأطفال الذين تم بيعهم للتنظيم أو عددهم كما لم يتطرق إلى مصيرهم بعد البيع.