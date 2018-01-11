أخبار ليبيا24

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الأربعاء أنها رفعت توصية إلى مجلس النوّاب لتعديل مشروع قانون العطلات الرسمية، واعتبار يوم الانتصار الكبير وتحرير أرض العراق من تنظيم داعش الإرهابي والإجرامي عيداً وطنياً.

وبحسب بيان للأمانة، تلقت أخبار ليبيا 24 نسخة منه, فإن التوصية التي تتضمن تعديل مشروع قانون العطلات الرسمية تشمل “نص المادة أن يكون يوم تحرير أرض العراق من تنظيم داعش الإرهابي الموافق للعاشر من ديسمبر العيد الوطني لجمهورية العراق وعطلة رسمية من كل عام”.

وأضاف البيان أن “مشروع القانون يأتي لغرض إبراز أهم المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي، وتحديد العيد الوطني للعراق وتنظيم العطل الرسمية وإلغاء بعض المناسبات المرتبطة بالنظام السابق.”

وكان عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية حيدر المولى، أفاد في وقت سابق، أن مشروع قانون العطل والمناسبات المقترح على البرلمان سيتضمن تقليص عدد أيام العطل بشكل كبير، مبينا أنه تم تحديد ما لا يتجاوز عن 11 يوم عطلة رسمية فقط خلال السنة.

وتزامناً مع الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي, أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة, في برقية التهنئة أن «الجيش العراقي أثبت أنه فوق كل الانتماءات والمسميات».

وتابع: “وإذ تتزامن هذه المناسبة اليوم مع ما تحقق من نصر كبير على عصابات داعش الإرهابية وما يشهده بلدنا من أمن واستقرار بفضل الدماء التي قدّمها هذا الجيش المعطاء وبقية التشكيلات، فإننا ننتهز هذه المناسبة، لنؤكد استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن أرضه ومواطنيه جميعا دون استثناء ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة، ويحمل شعار الأمن والحرية، وينتمي للعراق الواحد الموحّد ولا يمثل حزبا أو طائفة أو جهة بعينها