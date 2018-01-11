أخبار ليبيا 24

كشفت الإستخبارات العراقية، الخميس، عن ما قالت إنها هوية ما يعرف بأمير تنظيم “داعش” في منطقة حوض مطيبيجة على الحدود مع صلاح الدين ويدعى نجم عبدالله كوكز الكردي.

وقالت مصادر عراقية وفقا لقناة (السومرية نيوز) – إن تنظيم داعش فقد العديد من قياداته البارزة في مطيبيجة خلال الأشهر الماضية بسبب العمليات الاستباقية للقوات الأمنية. وكان مصدرا أمنيا كشف قبل أيام عن تنصيب “داعش” كرديا أميرا لخلايا التنظيم في مطيبيجة.

كما كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى بالعراق، أن تنظيم “داعش” نصّب لأول مرة كرديا أميرا له في حوض المطيبيجة على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين.

وقال المصدر: “داعش نصب لأول مرة أحد قياداته الكردية أميرا على حوض المطيبيجة”.. “القيادي الكردي كان فعّلا ضمن ما يعرف بولاية كركوك”.

وأضاف: “المطيبيجة تشكل ملاذا مهما لفلول التنظيم بسبب موقعها الاستراتيجي وأراضيها المترامية الأطراف المتداخلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين”، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد نشاطا واضحا للمسلحين من “داعش”.