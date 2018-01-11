أخبار ليبيا 24

يطرح الألمان هذه الأيام تساؤلا يدور حول كيفية التعامل مع العائدين من أعضاء التنظيم الإرهابي إلى ألمانيا، لاسيما مع الأطفال الذين لا يعرفون إلى حد الآن سوى مشاهد الإرهاب.

الكثير من النساء اللاتي التحقن بما يسمى تنظيم “داعش” تزوجن بجهاديين وأنجبن منهم أطفالا. وبعضهن ذهبن حوامل إلى العراق أو سوريا واصطحبن معهن أطفالهن.

وحاليا -بحسب موقع DW – ترتفع في الرأي العام الألماني الأصوات الداعية إلى نزع الأطفال من أمهاتم العائدات. وينقل الموقع عن المستشارة في قضايا الوقاية من التطرف لمجموعة العمل نورة فريتشه قولها ” يجب أن يكون هناك خطر ملموس محدق بالطفل”، فلا يكفي أن ينتمي الآباء لتيار إسلاموي. ولا يمكن تقييم وضع الطفل من خلال ما يفكر فيه الآباء.

وتعتبر فريتشه أن الجهات الخاصة بمساعدة الشباب في مأزق، لأن العاملين في الغالب مأزق حقيقي، فهم يرون أن هؤلاء الأطفال لا يكبرون في ظروف جيدة، إلا أن المؤسسات الحكومية ليس لها الحق في ضمان احسن دعم أو تربية جيدة لكل طفل. فقبل أن تلجأ مصلحة شؤون الشباب إلى انتزاع طفل من عائلته تكون لها إمكانيات أخرى مثل تقديم المشورة للعائلة أو رعايتها ـ وهذا يجب أن توافق عليه العائلات وأن تتعاون في ذلك.

وتفيد معلومات الحكومة الألمانية أنه منذ 2012 سافر أكثر من 960 شخصا من ألمانيا للالتحاق بالميليشيا الإرهابية في سوريا والعراق. وواحد من بين خمسة أشخاص كان امرأة. وربع مجموع هؤلاء المغادرين عاد حاليا إلى ألمانيا، بينهم نحو 50 عائدة.

ووفقا لدوائر أمنية، فإن خبراء يتوقعون أن تعود كل امرأة بطفل واحد على الأقل،وأن “الجزء الأكبر سيكونون في سن الرضاعة أو الأطفال الصغار”.

وحذر رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية هانس غيورغ ماسن في بداية ديسمبر الماضي من الأطفال والشباب الذين تلقوا تربية إسلاموية، العائدين من مناطق القتال إلى ألمانيا.

وقال ماسن بأنه يوجد أطفال وشباب خضعوا في “مدارس” تابعة لتنظيم “داعش” لغسل دماغ وتطرفوا بشكل قوي. وحصل أن أسيئ استخدام أطفال صغار كفاعلين في مشاهد تصفية في فيديوهات.

وأوضح رئيس الاستخبارات أن الأطفال يظهرون في دعاية تنظيم “داعش” كجيل جديد من مقاتلي “داعش” بلا رحمة وعنيفون، وبالتالي فإنهم قد يشكلوا خطرا لدى عودتهم وعندما يكبرون.