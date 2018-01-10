أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر قسم المرور والتراخيص بنغازي اليوم الأربعاء، سائقي المركبات الآلية المخالفين لقواعد المرور بحجز مركباتهم.

وقال مسؤول مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور عوض العدولي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن القسم سوف يقوم بحجز المركبات المخالفة من حيثُ ركنها على الطريق العام، مطالبًا المواطنين بالوقوف بمركباتهم في الأماكن المخصصة لذلك، وعدم الوقوف بمركباتهم الآلية بشكل عمودي أو مزدوج.

ولفت العدولي إلى أنه من يقوم بمثل هذه المخالفات سوف يتم جر مركبته وحجزها بوحدة الحجز التابعة لقسم المرور والتراخيص بنغازي.