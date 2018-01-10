وكالة أخبار ليبيا24-

قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بزيارة تفقدية إلى منطقة الهلال النفطي اطلع خلالها على عدد من المرافق و الشركات التابعة للمؤسسة بالمنطقة.

وعقب وصول صنع الله إلى مطار ميناء السدرة قام رفقة عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي و عدد من المدراء العامون و رئيس اتحاد عمال النفط و الغاز بالمؤسسة سعد دينار , بزيارة مصفاة راس لانوف التي أقيم فيها احتفال بمناسبة صدور أحكام في قضايا التحكيم المنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس لصالح المؤسسة و المرفوعة من قبل شركة تراستا للطاقة التابعة لمجموعة الغرير للطاقة و الشركة الليبية الإماراتية للتكرير “ليركو” المشغلة لمصفاة راس لانوف.

وألقيت خلال الحفل العديد من الكلمات الترحيبية من بينها كلمة لرئيس شركة رأس لانوف لتصنيع النفط و الغاز ( راسكو ) و عمداء بلديات البريقة و خليج السدرة و رئيس مجلس الحكماء بمدينة البريقة الذين أشادوا بما وصفوه بالإنجاز الذي تحقق مجددين ثقتهم و دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه عبر “صنع الله” عن شكره لكل من شارك في فريق المؤسسة موضحاً أن الشعلة ستوقد قريباً لإعادة تشغيل مصانع هذه القلعة الصناعية , كما عقد على هامش الاحتفال لقاءات ثنائية مع عمداء البلديات لمناقشة توجهات المؤسسة في برامج المسؤولية الاجتماعية و التنمية المستدامة و تم الاتفاق على تشكيل مجموعة اتصال بين ممثل من كل بلدية مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتقوم شركة راس لانوف لتصنيع النفط و الغاز ( راسكو ) بتزويد مصفاة رأس لانوف التي تشغلها الشركة الليبية الإماراتية للتكرير ( ليركو ) بخدمات المرافق اللازمة لتشغيل المصفاة و كذلك تؤجرها الأرض التي تقع بها المصفاة اللازمة في حين تقوم ليركو بتزويد راسكو بمنتجات زيت الوقود الثقيل الذي يستعمل كوقود و النافتا و التي تدخل كمادة أولية يتم تصنيعها بمصنع الاثيلين.

يشار إلى أن صنع الله كان في استقباله و مرافقية بمطار السدرة النفطي رئيس شركة رأس لانوف لتصنيع النفط و الغاز ( راسكو )ناجي احفاف المغربي و عدد من المسؤولين و العاملين بالشركات النفطية التابعة للمؤسسة بمنطقة الهلال النفطي. و كذلك عمداء بلديات البريقة و خليج السدرة و مرادة و عدد من ضباط الجهات العسكرية و الأمنية بالمنطقة.