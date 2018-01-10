أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وكيل ديوان بلدية طبرق عبدالله أسحام، اليوم الأربعاء، مع مندوب شركة الخدمات العامة طبرق الناجي عمر وعضو المجلس البلدي نصر موسى ومدير إدارة الجودة مسعود الوهراني ومندوب من الحرس البلدي مشكلة مكب القمامة وقرب انتهاء المدة التي منحها سكان حي العودة القانطين بجوار المكب القديم .

وناقش مندوب شركة الخدمات العامة مشكلة المكب القديم والشكاوى المتكررة من السكان بسبب إنتشار الروائح الكريهة والقوارض وقرب إنتهاء المدة التي منحها السكان سابقاً وهي مدة شهرين .

وطالب مندوب الشركة من المجلس البلدي ضرورة الإسراع في إيجاد مكب جديد وإلا سيتم قفل المكب الحالي من قبل السكان وسوف تعود أكداس القمامة إلى الشوارع والميادين .

وأكد عبدالله أسحام أن المجلس البلدي لم يتوقف لحظة في البحث عن مكب جديد ولكن المشاكل المتكررة من ملاًك الأراضي هي العائق في إيجاد مكب جديد ، مشيرا إلى أن غداً الخميس سيبدأ في حفر خندق بصفة مؤقتة لنقل القمامة إليه لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية مع ملاًك الأرض .