أخبار ليبيا 24 – خاص

داهم قسم البحث الجنائي في مديرية أمن شحات، أمس الثلاثاء، إحدى الاستراحات في ضواحي المدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم، “إن المداهمة التي نفذت في تمام الساعة الواحدة من صباح أمس وبالتنسيق مع النيابة العامة أسفرت عن ضبط ثلاث أشخاص مع ثلاث سيدات، واحدة منهن في حالة سكر واضح، وتتخذ المجموعة من الاستراحة وكر لتعاطي الخمور والمسكرات وممارسة الدعارة”.

وأوضح بوأكريم – أنه تبين من خلال أخذ أقوال المتهمين إن إحدى السيدات اللائي تم ضبطهن من الجنسية المصرية، ودخلت إلى ليبيا بطريقة التهريب، كما ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة وخمور ومبلغ مالي وبالتحقيق، مع السيدات تبين بأنهن يقمن بممارسة الدعارة منذ فترة طويلة بمقابل مبالغ مالية.

وأشار إلى أنه تم فتح محضر جمع استدلالات مع المتهمين وتم تحريز المضبوطات وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للاختصاص.