أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى اللواء ونيس بوخمادة، أمس الثلاثاء آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي في مقر الغرفة الأمنية المركزية بمدينة بنغازي بحضور آمر وحدة التحريات بالقوات الخاصة الصاعقة والمضلات نقيب مرعي الحوتي.

وناقش المجتمعون آخر المستجدات الأمنية في مدينة بنغازي، التي تشهد حاليا استقرار أمني وتكثيف للدوريات الأمنية لحفظ الأمن وضبط التجاوزات الأمنية للمخالفين.

وكان آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة قد أعلن نهاية ديسمبر من العام الماضي تحرير منطقة سيدي اخريبيش بالكامل، وبسط السيطرة عليها، وإنهاء العمليات العسكرية بها، وتطهيرها من براثن الجماعات الإرهابية.