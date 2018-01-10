أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن صنف الهندسة العسكرية أمس الثلاثاء، من تفكيك ملغمة تزن 12 كجم بالقرب من سوق العرب بمدينة بنغازي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الصنف علي العوامي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن رجال الهندسة العسكرية تمكنوا من تفكيك اللغم، وهو يعتبر من الألغام المضادة للدبابات.

وأوضح العوامي، أن اللغم الذي جرى تفكيكه بالقرب من سوق العرب بتحديد بجوار أكاديمية الدراسات العليا.

وكان آمر الهندسة العسكرية قد حذر المواطنين في وقت سابق من دخول منازلهم في منطقتي خريبيش وعمارات شارع عمرو بن العاص حتى يتم التأكد من خلوها من المفخخات والألغام ومخلفات الحرب.