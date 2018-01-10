أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع عضو المجلس البلدي نصر موسى، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للإشراف على نهائي ليبيا لكرة القدم المصغرة والذي تستضيفه مدينة طبرق .

وناقش المجتمعون، الإستعدادات النهائية لاستضافة نهائي ليبيا لكرة القدم المصغرة في منتصف شهر فبراير القادم بمشاركة أربعة فرق .

وقدم خلال الاجتماع عرض مرئي لكل المتطلبات لإنجاح البطولة الأولى لكرة القدم المصغرة وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية وعلى رأسها رئيس اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة حسين الطويلب وعدد من رؤساء الإتحادات الفرعية وعدد من الضيوف من خارج ليبيا .

وخلال الاجتماع وضع العديد من الخطط وتكليف العديد من اللجان المشرفة على النهائي الذي سيقام بملعب الصقور .