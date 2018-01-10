وكالة أخبار ليبيا24-

عقد أمس الاثنين بمدينة البيضاء أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الجامع اجتماعاً بمقر راديو صوت ليبيا أف أم في مدينة البيضاء ؛ إجتماع تقابلي مع عدد من أعيان ومشائخ قبائل وممثلي مؤسسات المجتمع المدني للبيضاء وضواحيها ، بهدف التعريف بالمؤتمر والبنود التي يحتويها ، وشرح وثيقة المبادئ العامة الصادرة عنه.

وتبادل المجتمعون التساؤولات مع اللجنة التحضيرية والتي بدورها قدمت توضيحاً شاملاً لخطة عمل المؤتمر والتي أعلنت في وقت سابق إمكانية انعقاده داخل التراب الليبي متى ما استوفت إحدى المدن الليبية الشروط بتوفيرها الحماية والأمن وتكفلها بكافة الأمور اللوجستية التي من شانها إنجاح المؤتمر .

وفي الختام أبدى الحاضرون دعمهم وتفويضهم للمؤتمر الجامع في إطار لم الشمل ودعم المصالحة بين الليبيين معربين عن أملهم في أن تنتهي كل الخلافات بين أبناء الوطن الواحد وأن يجتمع الليبيين تحت راية الوطن .

هذا ومن المتوقع أن تنطلق قريباً رحلة سفراء السلام المكونة من 100 شخصية بكافة الشرائح والمكونات والتي سيعلن عنها نهاية الشهر الحالي والتي بدروها ستزور عدة مدن ليبية لتقديم رؤية المؤتمر وتدعم المصالحة بين الليبيين كخطوة أولى تسبق الاجتماع العام للمؤتمر الوطني الجامع.