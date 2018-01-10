أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت القنصلية العامة الليبية بتونس جميع الليبيين القاصدين والمقيمين في تونس، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الظروف التي تمر بها تونس حاليا.

واتسع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس، على خلفية زيادة الأسعار وارتفاع الضرائب، لتشمل 10 مدن تونسية، فيما أعلن عن سقوط قتيل، حسب رويترز.

وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين، امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.

وتأتي هذه التظاهرة في المدينتين الواقعتين قرب الحدود الجزائرية، كتصعيد لحركة احتجاجية بدأها العشرات، الأحد، في العاصمة تونس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي القصرين تجمع شبان في حي الزهور ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة ورافضة لرفع الأسعار، ورشقوا الشرطة بالحجارة، التي ردت بدورها بإطلاق قنابل الغاز، كما احتج، الاثنين الماضي، نحو 300 شخص في مدينة سيدي بوزيد، ضد قرارات الحكومة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي مواجهات مع الشرطة.

وكانت الحكومة التونسية قررت بداية العام زيادة بعض الضرائب و رفع اسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وخفض قيمة العملة التونسية وعلى الارجح تلبية لشروط البنك الدولي الذي يقوم باقراض تونس مما أدى الى اندلاع احتجاجات واسعة بدأت بمدينة القصرين على الحدود التونسية و انتشرت بكامل التراب التونسي تحولت بعدها إلى صدامات مع رجال الأمن والحرس الوطني.

وأصبحت فيما بعد احتجاجات ليلية صاحبتها عمليات سلب و نهب و تدمير لمقار حكومية و خاصة ومراكز تجارية و قام التونسيين بغلق الطرق الرئيسي الرابطة بين المدن الرئيسية و منها طريق رأس اجدير بن قردان، كما اوقفوا حركة القطارات بين المدن والأمن تصدر لهم واعتقل العشرات بتهمة خرق القانون و التعدي على الممتلكات.

وتعاني تونس من وضع اقتصادي حرج وانخفاض سعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى ارتفاع الاسعار العامين الماضيين ،كما أن البطالة بلغت مستويات قياسية.