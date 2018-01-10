أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد ابريدان، اليوم الأربعاء، مدراء جمعيات الصم عن بلديات ” درنه، البيضاء، المرج، الابيار ، بنغازي” بالإضافة إلى أتحاد رياضة الصم بالمنطقة الشرقية في مدينة البيضاء.

و أكد رئيس لجنة الإدارة، العمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول لهذه الشريحة وذلك بعد كلمته الترحيبية لهم، لافتا إلى أنه سيتم استئناف تركيب السماعات للعنصر النسائي من الصم بعد إستكمال تركيبها للأطفال وذلك في القريب العاجل .

وتعهد رئيس لجنة الإدارة بصرف منحه شهريه لإيجار مقرات للجمعيات التي لا مقر لها ، وتوفير مايلزم من أثاث وقرطاسية لها، أضافة إلى بناء مقر متكامل لكل جمعية تتناسب مع النموذج الموحد في مدينة بنغازي حسب الموصفات ،وذلك عند توفير قطعة الأرض من خلال البلديات.