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أفاد مدير مركز الإنتاج الإعلامي في جامعة بنغازي إلياس الجيلاني أن كلية الاقتصاد جامعة بنغازي تستعد الخميس المقبل، للاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيسها.

وأضاف الجيلاني أن الاحتفال الذي سوف يشهد العديد من الفقرات التي تتضمن تأبين أول عميد للكلية مصباح العريبي.

وأشار مدير مركز الإنتاج الإعلامي إلى أنه سيتم أيضًا تكريم الرواد الذين ساهموا في تطويرها وتكريم أعضاء هيأة التدريس والعاملين في الكلية، موضحًا أن كلية الاقتصاد تأسست عام 1957تحت مسمى كلية التجارة.

وفي جانب آخر، أوضح الجيلاني أن كلية القانون في جامعة بنغازي تعتزم الخميس المقبل ،إقامة حلقة نقاش حول مشروع قانون العنف ضد المرأة في مقر الكلية في منطقة قاريونس.