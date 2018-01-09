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بحثت الفرق المنتخبة من “حراك ليبيا حلها الشباب”، في مقره الكائن في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء، عدد من المحاور.

وناقشت الفرق وضع آلية لإعداد لقاءات عمل لتوعوية المواطنين حول سجل الناخبين وكذلك الدعوة إلى الاستفتاء على مسودة الدستور بنعم أو لا.

وتم خلال الاجتماع وضع خطط عمل لحملات تطوعية داخل شوارع المدن والتي سوف تبدأ من مدينة طرابلس.

يشار إلى أن الحراك انطلق منذ ثلاثة أشهر ويضم مجموعة من الشباب الليبيين في الداخل والخارج، وينادي برسالة “الشباب وقود بناء وسلام وليس وقود حرب “، ويهدف الحراك بحسب تصريح الأعضاء المؤسسين إلى مشاركة الشباب في صنع القرار في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.