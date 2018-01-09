وكالة أخبار ليبيا24-

اعترف مجلس شورى درنة الإرهابي، المدرج على قوائم الإرهاب، بمشاركة عناصره في القتال إلى جانب مجلس شورى بنغازي الإرهابي ضد قوات الجيش الوطني ، معترفاً بسقوط قتلى وجرحى من عناصره في معارك بنغازي.

وكشف شورى درنة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن إعلانه السابق عن دخول عناصر إرهابية فارة من خريبيش إلى مدينة درنة، لم يكن سوى خدعة ,مشيراً إلى أن عناصر مجلس شورى درنة أنهم كانوا يتمنون أن يفدوا من وصفوهم ب”أبطال اخريبيش ” بأرواحهم في إشارة إلى عناصر التنظيمات الإرهابية التي كانت في منطقة اخريبيش , موضحين أن ما منعهم عن ذلك ,ما هم فيه مدينة درنة حالة دفاع من هجمات القوات المسلحة.

يذكر أن القوات المسلحة قد أعلنت تحرير منطقة اخريبيش في بنغازي في ديسمبر الماضي وهي تعد أخر المناطق التي تحصن بها بقايا العناصر الإرهابية في مدينة بنغازي.