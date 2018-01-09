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قال مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز النهر الصناعي توفيق علي الشويهدي ،إن إدارة الجهاز تستعد لإطلاق حملة توعوية للحد من الاعتداءات على خط الأنابيب لمنظومة النهر.

وأضاف الشويهدي أنه التقى خلال زيارة عمل قام إلى بلدية جالو مدير الإذاعة الإعلامي سعد بشاشة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، لتوثيق ودعم التعاون الإعلامي بين إذاعة جالو المحلية والجهاز.

وأوضح الشويهدي أن الزيارة تلبية لدعوة الإذاعة لمساهمتها في الحملة الإرشادية التوعوية الأيام المقبلة للحد من الاعتداءات على خط الأنابيب لمنظومة النهر الصناعي ببثها لإرشادات توعوية عبر أثيرها