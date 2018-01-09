أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلر أن بريطانيا لاتدعم الإخوان المسلمين والمتواجدون في مدينة مانشيستر هم ليبيون لاجئون سياسيون مذ أكثر من 25 عاماً.

وأضاف ميلر خلال زيارته مدينة طبرق اليوم الثلاثاء وإجتماعه مع المجلس البلدي وعدد من نشطاء المجتمع المدني،أن بريطانيا لاتدعم الإرهاب سواء في ليبيا أوخارجها ولاتدعم الميليشات المتواجدة في بعض المدن الليبية.

وأوضح السفير البريطاني أن بلاده لاندعم طرف دون طرف آخر في ليبيا ولافتا إلى أن يريدون مساعدة الليبيين للعودة إلى الاستقرار والازدهار.

ولفت إلى أن بريطانيا تدعم اتفاق الصخيرات مؤكدا أن طرابلس عاصمة ليبيا وحكومة الوفاق هي الحكومة التي يعترف بها العالم .

وتابع ميلر “دعمنا الجيش في بنغازي واجتمعنا مع القائد العام المشير خليفة حفتر ودعمنا بنغازي بالمعدات الحديثة للكشف عن الألغام والمتفجرات فضلا عن تدريب العديد من العسكريين للكشف عن المتفجرات والألغام”.

وأكد أن لايتدخلون في الشأن الداخلي لليبيا ويحترمون سيادة الدولة الليبية، لافتا إلى أنه لديهم الحق في الاتصال مع المسؤولين والمجتمع المدني في كل المدن الليبية والقرار النهائي يعود لليبيين وهنالك جهود من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأشار السفير البريطاني إلى أنهم يفكرون في افتتاح مكتب في برقة لتقديم الخدمات لليبيين إضافة إلى سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس.